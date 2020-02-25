В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству были внесены поправки, согласно которым органы госвласти смогут участвовать в формировании органов местного самоуправления. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил председатель комитета Павел Крашенинников.

Как отметила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева, изменения коснутся не менее 70 федеральных законов, «особенно в социальной сфере, которые обеспечивают укрепление социального характера российского государства».