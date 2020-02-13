Около 10 неправительственных организаций (НПО), признанных в России нежелательными, продвигают из-за рубежа идею легализации употребления наркотиков. Об этом 13 февраля рассказал журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, передает ТАСС.

«Они (НПО. — Ред.) сейчас переехали за границу и оттуда осуществляют эту деструктивную [деятельность] по тому, чтобы возбудить у молодежи желание требовать легализации потребления, полагая, что наркотики — это свобода, независимость, счастье», — сказал парламентарий.

Среди НПО, ведущих подобную деятельность, депутат назвал «Атлантический совет».

Как добавил депутат, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ поддерживает идею увеличения срока уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в оборот наркотиков.

«Те, кто вовлекает детей в оборот наркотиков, в преступную деятельность, связанную с оборотом наркотиков, предусмотреть наказание как за сбыт наркотиков до 20 лет лишения свободы», — сказал депутат. Комиссия отнеслась к этой инициативе с пониманием и поддержала ее. В МВД также поддерживают эту идею, добавил Пискарев.

Летом 2019 года глава МИД России Сергей Лавров заявил о серьезной обеспокоенности Москвы легализацией марихуаны в медицинских целях в ряде стран мира. Нужно строго придерживаться положений конвенций ООН о наркотических веществах, которые, по его словам, являются основой всей системы международного контроля над наркотиками.

1 ноября 2018 года продажу и употребление марихуаны и препаратов с ее содержанием легализовали в медицинских целях в Великобритании. Каннабис будет доступен исключительно по рецепту врача.