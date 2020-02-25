Единый государственный экзамен (ЕГЭ) дает абитуриентам поступать в высшие учебные заведения на равных возможностях, заявила член комитета Госдумы по образованию и науке Ольга Пилипенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

ЕГЭ гарантирует единые правила приема абитуриентов в вузы и дает выпускникам право поступать в пять учебных заведений по трем разным специальностям при равных возможностях, подчеркнула Пилипенко.

По ее словам, при отмене госэкзамена должен быть сформирован иной доступный механизм.

При этом Пилипенко отметила, что в настоящее время профильный комитет Госдумы не рассматривает вопрос об отмене ЕГЭ.

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