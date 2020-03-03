Координатор проекта «Единой России» «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных «бредом и провокацией». Об этом пишут «Известия».

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева поручила администрации и гордуме обсудить с депутатами госсобрания республики (Ил Тумэн) возможность принятия закона о налоге с владельцев собак и кошек, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами.

«Я бы предложил брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог. Такого налога в России никогда не будет, это даже не обсуждают», — заключил Бурматов.

По его мнению, эта инициатива приведет к тому, что "люди начнут выбрасывать своих домашних животных на улицу".

«Бабушка прикинет, что за всех ее 15 кошек начнут брать налог, и выкинет этих кошек даже до его введения», — считает парламентарий.

В феврале комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с предложением выделить из федерального бюджета средства в рамках нацпроекта «Экология» на обеспечение регионов приютами для животных. В ведомстве поддержали эту идею.

С 1 января в силу вступили положения федерального закона "Об ответственном обращении с животными", регулирующие деятельность по обращению с животными без владельцев, а также работу приютов для животных.

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