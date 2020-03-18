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Для профилактики заражения коронавирусом следует соблюдать основные правила гигиены, разъяснять их и помогать своим близким, особенно находящимся в группе риска, чтобы паника и стресс не ослабляли иммунитет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

«Страх и длительный стресс могут ослабить иммунитет, спровоцировать нервные срывы, расстроить психику и упростить задачу любому вирусу», — сказал он.

Депутат отметил, что неисследованность нового вируса, огромное количество сообщений в СМИ и социальных сетях, особенно, не всегда достоверных, различные "шутки" пранкеров, рост цен на ряд товаров приводит к тому, что среди людей начинают появляться панические настроения.

Во-первых, считает парламентарий, нужно признать, что опасность коронавируса существует и следует принять основные меры безопасности — соблюдать правила гигиены, не посещать места массового скопления.

«С психической точки зрения, как доктор я понимаю, что подобная реакция логична, но именно в этот момент надо взять себя в руки», — сказал он.

Менделевич также призвал не пытаться закупать все подряд с полок магазинов.

«Мне буквально недавно писали в соцсетях, что подписчик только доел запасы консервов, закупленных на период вируса H1N1 09, известного как свиной грипп. А это было почти 11 лет назад. Но, на мой взгляд, основной набор продуктов все же лучше иметь дома», — считает он.

По словам депутата, следует "оглянуться вокруг" и уточнить, не нужна ли помощь лицам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями — всем, кто попадает в группу риска.

«Также я бы рекомендовал присмотреться к близким и сделать все, чтобы их психическое состояние было спокойным. Рекомендую не уклоняться от темы и, уточнив, что уже известно близким, при необходимости дополнить информацию проверенными данными. Только так, смотря вирусу в глаза и зная об основных методах заражения и средствах профилактики, можно сохранить трезвый ум и противостоять инфекции», — сказал Менделевич.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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