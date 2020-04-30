В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая. Обращение направлено в региональную прокуратуру.

Информация о закупках появилась на сайте госзакупок 28 апреля. Утверждалось, что за счет областного бюджета будет приобретено 10 тыс. медицинских одноразовых нестерильных масок по цене 425 рублей за штуку.

Обращение в прокуратуру направил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, говорится в Instagram-аккаунте Volodin.Saratov, посвященном проектам в Саратовской области, от которой Володин был избран в Госдуму.

«Сегодня поступило много обращений и комментариев от подписчиков на тему закупки правительством Саратовской области медицинских масок. <…> Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу, и взял под личный контроль эту ситуацию», — сказано в сообщении, опубликованном 30 апреля.

С 1 мая в области начнет действовать обязательный масочный режим — граждане должны будут использовать средства индивидуальной защиты при нахождении на улицах, в общественных местах и транспорте. Власти заверили, что обеспечат аптеки необходимым количеством масок, пишет «Газета.ру».

Обязать аптечные пункты иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски намерен Минпромторг. При этом, по данным на 21 апреля, маски продаются лишь в 1% аптек, в основном в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Москве и некоторых городах Московской области.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, Россия ежедневно потребляет более 12 млн медицинских масок, а общий объем производства составляет более 8 млн штук в сутки. Кроме того, порядка 4–4,5 млн каждый день потребляется из груза, поставленного Китаем.

По состоянию на 29 апреля, в Саратовской области коронавирус был обнаружен у 392 человек, из них 49 пациентов выздоровели, двое — скончались. Всего в России подтвердились 99 399 случаев заболевания COVID-19, из которых 10 286 человек вылечились, 972 пациента скончались.

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