«АвтоВАЗу нужно снизить стоимость на авто. Обвал рубля негативно скажется на доходах россиян, а цены еще больше возрастут. Поэтому на машины значительно упадет спрос», — заявил Михаил Емельянов. Кроме того, депутат Госдумы подчеркнул, что стабилизировать ситуацию позволит заморозка цен, инициированная не властями, а самим производителем.

Ранее ресурс «Новые автомобили» сообщил о том, что представители «АвтоВАЗа» назвали актуальную ситуацию (с падением рубля) негативной для всех участников автопрома РФ, а не для каких-то определенных компаний. Также они подчеркнули, что исправить ее смогли бы госпрограммы, направленные на поддержку российского авторынка. Впрочем, пока никакой речи о них не идет.