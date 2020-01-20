В Госдуме предложили запретить размещать мини-отели в подвалах и на цокольных этажах. С соответствующей инициативой выступил депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев на своей странице в соцсети Facebook 20 января.

«Еще одна трагедия, вызванная жадностью и преступной безответственностью коммерсантов и надзорных чиновников. Организация мини-отелей в цокольных этажах и подвалах само по себе опасно, это надо запретить», — приводит слова депутата «Федеральное агентство новостей».

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская также прокомментировала ЧП с гибелью людей при прорыве трубы отопления в мини-отеле. Она подчеркнула, что сейчас категорически запрещено предоставление гостиничных услуг в подвальных помещениях многоквартирных домов, пишет «Газета.ру». В настоящее время размещать хостелы в жилых домах можно, но только на первом этаже, а также в случае, когда помещение переведено в нежилое и оснащено отдельным входом.

В ночь на 20 января в Перми из-за прорыва трубы оказался затоплен мини-отель на девять номеров, который располагался на цокольном этаже жилого здания, пишет REGNUM. В результате пять человек, включая ребенка, погибли, еще шестеро пострадали.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.