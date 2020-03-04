Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в Роспотребнадзор с предложением размещать на половине площади упаковки с сухим льдом предупреждения об опасности его использования, сообщает 4 марта RT со ссылкой на письмо, направленное парламентарием на имя главы ведомства Анны Поповой.

В обращении Сухарев указал на инцидент, когда 28 февраля во время вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе «Девятый вал» в бассейн высыпали примерно 25 кг сухого льда. В результате три человека погибли, в том числе муж именинницы, и еще пятеро пострадали.

«Для минимизации рисков повторения подобных трагических ситуаций прошу Вас рассмотреть возможность введения новых правил торговли сухим льдом, например обязать производителей данной продукции наносить на 50% площади упаковки предупреждающую информацию об угрозах жизни и здоровью», — говорится в обращении.

Кроме того, депутат предложил указывать на упаковке перечень последствий использования сухого льда. По словам Сухарева, немногие граждане представляют себе действия вещества, несмотря на то, что его можно свободно приобрести на онлайн-площадках.

2 марта стало известно, что поставщики сухого льда, который заказывал погибший супруг Екатерины Диденко, предупреждали мужчину об опасности, которой он подвергает гостей вечеринки, однако он пренебрег предосторожностями.

По факту гибели людей СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».