Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил письмо гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле с предложением внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.

Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает «РИА Новости», в чьем распоряжении оказался документ.

«Мы обращаемся <…> с беспрецедентной просьбой: включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России», — приводит содержание письма агентство.

Уточняется, что речь идет о таких атрибутах российского празднования, как салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, холодец, «Советское шампанское», семейный просмотр фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» и посещение бани в последний день года, вырезание бумажных снежинок, хороводы вокруг праздничной елки, катание на санях и многое другое.

Зубарев подчеркивает необходимость сохранения этих традиций, поскольку они, по его мнению, служат гражданской солидарности, гуманизму и объединяют всех россиян.

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