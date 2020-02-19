Депутат Госдумы Игорь Моляков от партии «Справедливая Россия» предложил транслировать заседания нижней палаты парламента в туалеты здания нижней палаты парламента. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает «РИА Новости».

Парламентарий в ходе обсуждений поднял вопрос об обстоятельствах, из-за которых депутаты могут отсутствовать в зале во время заседаний. «И вот когда обсуждаются важные вопросы, выводите трансляцию и туда. Когда депутат увидит, что важный вопрос, о горячем питании, он сможет быстро вернуться в зал», — объяснил свою инициативу Моляков.

После этого слово попросил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он пошутил о возможности выдавать депутатам еще и слуховые аппараты, но указал, что его коллега в чем-то прав. «Насколько я знаю, в буфете работает трансляция. Может быть, в туалетах нет? Давайте туда вынесем. Это можно сделать», — добавил он.

Предложение народных избранников рассмешило председателя Госдумы Вячеслава Володина. «Просьба профильный комитет по контролю и регламенту, во-первых, перечень определить этих мест, где депутаты размышляют», — отметил он и рассмеялся. Спикер попытался продолжить реплику, но не смог из-за смеха.

Володин попросил Молякова снять предложение о трансляциях заседаний в туалеты, так как «сложно будет». «Ну как я могу отменить размышления? Ну не отменишь же», — ответил Моляков.

«Это самый сложный вопрос. Поэтому давайте комитету поручим. Разбирайтесь вместе с фракциями», — заключил Володин.

Предложение Молякова прозвучало после того, как накануне спикер Володин раскритиковал депутатов за отсутствие в зале во время обсуждения важных вопросов.

Ранее в феврале руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский пришел в белых перчатках на заседание Госдумы. Политик призвал депутатов поступить так же для защиты от микробов. По его словам, начать ходить в перчатках и не протягивать руки — это хорошо.