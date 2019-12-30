Первый зампред комитета Государственной думы России по контролю и регламенту, член фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил уравнять зарплаты депутатов и средние зарплаты россиян. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 30 декабря.

«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан», — заявил Нилов.

Член Госдумы также предложил оставить на потом прописывание, «сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать».

Ранее 30 декабря депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести правила поведения для чиновников на корпоративах. Он объяснил, что госслужащие — «лицо государства» и появляющиеся в Сети материалы об их неэтичном поведении негативно сказываются на имидже государственной власти.