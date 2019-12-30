Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев и среднюю по стране. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».

По мнению депутата, такое решение будет «этичным поступком» и «очень хорошим подарком к Новому году для граждан».

«А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать — это надо оставить на потом. Надо думать о главном», — подчеркнул Олег Нилов.

Таким образом парламентарий прокомментировал предложение депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова о введении правил поведения для чиновников на корпоративах, а также усилении контроля за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.

«Рамблер» писал, что ранее журналисты «Ридуса» выяснили у депутатов Государственной думы России из разных фракций, как они планируют встречать Новый год. Так, член «Единой России» Виталий Милонов собрался под бой курантов поднять стакан киселя, лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен поесть гуся, а коммунист Геннадий Зюганов — пожарить картошки.

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