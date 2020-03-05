Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в Минстрой с предложением разработать федеральную программу «Семейная городская среда». Об этом в четверг, 5 марта, сообщает RT, в распоряжении которого имеется копия письма парламентария.

В своем обращении на имя министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева депутат предлагает с помощью программы систематизировать развитие городской инфраструктуры, «комфортной, прежде всего, для семей с детьми».

В частности, Зубарев предложил выделить четверть городского пространства под организацию парков, площадок и центров для семей с детьми.

Также он выступил с инициативой ввести «всероссийский социальный рейтинг качественной семейной городской среды», который бы оценивал города не только по числу парков и детских площадок, но и по средней отдалённости школ от жилых домов, безопасности пешеходных маршрутов.

Кроме того, депутат считает необходимым увеличить количество комнат матери и ребёнка в торгово-развлекательных центрах, отделениях банков, заведениях общепита.

Накануне стало известно, что в 2020 году в Московской области появятся четыре новых парка. Также в регионе запланировано благоустройство 16 объектов.