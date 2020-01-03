Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проводить в школах уроки безопасного использования пиротехники. С таким письмом он обратился к министру просвещения Ольге Васильевой.

По его словам, увлечение салютами часто приводит к печальным последствиям. Депутат отметил, что сегодня продажа пиротехники детям ограничена. Однако случается и так, что несовершеннолетние находят «серые каналы» распространения подобной продукции.

В этой связи Милонов попросил рассмотреть вопрос о введении в школьную программу уроков правильного и безопасного использования пиротехники.

«Подобные уроки можно было бы проводить накануне зимних каникул — учителя и специалисты-пиротехники могли бы не только рассказывать о правилах, но и демонстрировать правильные методы запуска салютов», — приводит слова Милонова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что девятиклассник в Екатеринбурге лишился руки во время изготовления петарды, а в Волгограде 12-летний школьник потерял два пальца левой кисти во время взрыва петарды.