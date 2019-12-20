В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. В своем письме он обратился к главе Роскомнадзора Александру Жарову, пишет РБК в пятницу, 20 декабря.

«Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», — сообщил в своем письме депутат. Таким образом автор инициативы объясняет ее необходимость тем, что в стране активно развивается рынок серых сим-карт.

По мнению депутата, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории РФ вызывает опасения. Злоумышленники часто оформляют сим-карты на добросовестных абонентов, о чем те не подозревают. Для сокращения количества серых сим-карт Чернышов предлагает также усилить противодействие криминальному обороту серых сим-карт в даркнете.

Способы проверки и противодействия обороту нелегальных карт в письме не уточняются. По мнению депутата, в обсуждении этого предложения должны принять участие операторы сотовой связи. Им необходимо совместно с законодателями и органами исполнительной власти выработать общие правила контроля за регистрацией абонентов в их сети, и только после этого можно будет работать над созданием федерального агрегатора, добавил Чернышов.

В Роскомнадзоре отметили, что дадут ответ на письмо депутата в установленном порядке.

Чернышов также привел в пример практику, применяемую в Казахстане: там действует сервис, который позволяет гражданину по ИНН увидеть все зарегистрированные на его имя номера.

8 июля сообщалось, что Роскомнадзор изъял 32,8 тыс. серых сим-карт из нелегальных продаж. Из них почти 15 тыс. принадлежали ПАО «Вымпелком», около 10 тыс. — ПАО «МТС», по 3,5 тыс. — ПАО «Мегафон» и ООО «Т2 Мобайл» и 1,5 тыс. — другим операторам связи. Всего в отношении нарушителей было оформлено 409 протоколов об административных правонарушениях.