Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее предложение парламентарий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутат пояснил, что по оценкам экспертов, уровень дистанционного образования, которое было введено в российских школах в рамках профилактики заражения COVID-19, не вполне устраивает учащихся и их родителей, передает «РИА Новости».

«Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам. Без переноса ЕГЭ это сильно ударит по общей успеваемости и снизит баллы для поступления», — отметила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Кроме того, авторы инициативы в письме к вице-премьеру отмечают наличие повышенного стресса у школьников на фоне пандемии, препятствующего образовательному процессу.

Ранее, 26 марта, замминистра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что перенос основных сроков ЕГЭ и Основного госэкзамена на фоне распространения коронавируса пока не планируется.

16 марта Голикова объявила, что уже принято решение о переносе сроков досрочной сдачи ЕГЭ. По ее словам, расписание уже корректируется, но даты пока не определены.

При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил возможность изменения сроков сдачи и основного этапа экзамена.