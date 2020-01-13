Костромская областная дума внесла в Госдуму законопроект о включении детей-сирот в число детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Документ был опубликован 13 января в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта отмечают, что меры по реализации гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, закреплены в региональном законодательстве. При этом в федеральном законодательстве категория детей-сирот не относится к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Депутаты подчеркивают, что дети-сироты, которые лишились обоих или единственного родителя, находятся в не менее сложной ситуации, как и дети, которые остались без попечения родителей.

Ранее 8 января премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сформировать специальный жилищный фонд для погашения задолженности по выдаче квартир для детей-сирот.