Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил обеспечить бесплатным горячим питанием студентов-очников. С этой инициативой парламентарий обратился к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.

В письме отмечается, что студенты проводят в учебном заведении практически целый день, при этом в общежитиях не всегда есть возможность приготовить себе еду, передает RT.

Депутат добавил, что в некоторых вузах уже существует практика организации бесплатного питания для студентов из социально незащищенных слоев, но получить данную льготу можно, лишь собрав большое количество подтверждающих документов.

«Считаю необходимым и возможным обеспечить бесплатное горячее питание для студентов очной формы обучения в государственных вузах. Реализация данной меры будет являться существенной поддержкой для обучающихся», — подчеркнул Власов.

Ранее президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием. 27 января вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что бесплатное горячее питание получат около 5,2 млн учащихся начальных классов.