Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил в понедельник, 30 марта, поправки об уголовном наказании за публичное распространение фейковых сведений. Согласно поправкам, уголовное наказание за публичное распространение фейков, приведшее к тяжким последствиям, повлечет лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает «Интерфакс».

Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 207.1 о введении наказания за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Подобное деяние предлагается наказывать штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

При этом на срок до пяти лет предполагается наказывать за распространение фейков, приведшее к тяжким последствиям.

Законопроект указывает, что «обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения».

Ранее 30 марта Роскомнадзор обратился к ряду интернет-ресурсов с требованием удалить фейковые новости о распространении коронавируса SARS-CoV-2 в России.