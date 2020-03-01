В России могут ввести уголовное и административное наказание за кормление детей по системам питания, которые исключают из рациона мясо. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Как отметил парламентарий в документе, в настоящее время среди родителей становятся популярными идеи «экологичного» питания детей. Молодые люди попадают под влияние околонаучных теорий и лишают своих чад полноценной белковой пищи, заменяя её «растительными аналогами».

Из-за таких диет дети не получают полноценного белка, а также необходимые витамины и микроэлементы, что, как правило, приводит к истощению, нервным и другим расстройствам.

При этом в российском законодательстве отсутствуют положения, которые бы грозили наказанием для родителей за ограничение детей в мясе без врачебной необходимости. Более того, никак не контролируется и рацион детей, находящихся «в плену предрассудков» взрослых.

Такие родители могут законно заморить голодом своего ребёнка, подчёркивает Милонов. Ответственность для них наступает лишь при самом трагическом исходе.

В данной ситуации прошу Вас рассмотреть возможность и врачебную актуальность внесения дополнений в Уголовный и Административный кодексы РФ соответствующих статей, устанавливающих ответственность за насильственное кормление малолетних детей несоответствующей пищей, способной привести к тяжелым заболеваниям и смерти, — говорится в обращении.

В феврале СМИ сообщали, что у матери-вегетарианки забрали ребёнка. Отмечалось, что женщина довела свою дочь до истощения, в результате чего девочку передали органам опеки. Как сообщало ГУ МВД по региону, в отношении 46-летней жительницы Кисловодска возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Кроме того, в декабре стало известно о похожем случае в США. Родители-веганы из штата Флорида довели до смерти мальчика, который умер из-за неправильного питания: взрослые посадили его на сыроедение. В их семье ещё трое детей. Медики диагностировали у них недостаточную массу тело, желтушность и кариес.

Как ранее рассказал руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин, самый главный микроэлемент, который человек получает из мяса — это железо. В нужном количестве оно не содержится ни в одном растительном продукте. При его недостатке разовьётся анемия (малокровие).

Это состояние может быть опасно для ребёнка. Нарушается работа иммунной системы. Из-за кислородного голодания клеток сердца ухудшается его сократительная функция. Это может стать причиной развития сердечных заболеваний.

При этом главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян считает, введение наказания для родителей, которые запрещают своим детям есть мясо, излишним. По его мнению, население нужно просвещать по поводу возможного вреда вегетарианства для детей и разъяснять им правила питания.

Виктор Тутельян (главный внештатный диетолог Минздрава России):

Расплата за нарушение — болезнь и смерть. Мы должны получать с пищей регулярно порядка 120-170 химических соединений. Из них 50-60 незаменимы и не синтезируются в нашем организме. С помощью вегетарианства получить эти 170 химических соединений значительно труднее, чем когда пища разнообразна. Растительный белок неполноценен.

В бобовых и сое есть белок, который приближен по составу к животному. Вегетарианцам необходимо их есть обязательно.

Тутельян рассказал NEWS. ru, что полностью обеспечить нужными веществами растущий детский организм значительно сложнее, чем взрослый. При этом никакого насилия над детьми быть не должно, утверждает эксперт. Особенно важно давать малышу полноценное питание в первую тысячу дней его жизни, когда любое нарушение может привести к гибели. Конечный выбор по поводу своего рациона ребёнок должен сделать сам, когда подрастёт, заключил диетолог.

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