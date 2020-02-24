Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич в беседе с «РИА Новости» рассказал об опасности переедания блинов в масленичную неделю, сообщает агентство в понедельник, 24 февраля.

Политик предупредил россиян о том, что употребление большого количества жирных мучных изделий с высоким содержанием масла может вызвать осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. Он порекомендовал снизить риск попадания вредных веществ посредством приготовления блинов на сковороде с антипригарным покрытием и тщательного выбора начинки, которая должна состоять из натуральных продуктов.

«Газета.ру» отмечает, что люди, покупающие готовые блины, должны их покупать исключительно в проверенных местах.

Масленица начинается в России с 24 февраля и продлится ровно неделю до начала Великого поста, который предшествует празднику Пасхи.

21 февраля врач-диетолог Маргарита Королева предостерегла российских граждан от обжорства в дни Масленичной недели.