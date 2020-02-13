Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал инициативу о введении дополнительных «часов тишины». Своим мнением он поделился в четверг, 13 февраля, с телеканалом RT.

«Я считаю, выбран хороший период времени, как раз для отдыха. Чтобы лишний шум не беспокоил людей. Я думаю, что данное предложение членов Совета Федерации сформировано на основании обращений граждан, когда шумные соседи не позволяют отдыхать», — заявил Терентьев.

Он отметил, что выбор временного периода ограничения с 19:00 до 9:00 — это и вовсе «инновационное предложение».

Ранее в этот же день сообщалось, что в России хотят запретить шуметь с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 9:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

3 февраля в Госдуме предложили увеличить штраф за шум по ночам до 150 тыс. рублей. Вместе с тем в целесообразности этой идеи усомнился адвокат Тимур Маршани. Он заявил, что штрафы за подобные нарушения — весьма действенная мера, но зафиксировать шум по всем правилам зачастую сложно.

В то же время адвокат Елена Пономарева назвала ужесточение наказания для шумных соседей излишней мерой. Она считает, что существующих возможностей бороться с этой проблемой на местном уровне вполне хватает.