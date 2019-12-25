Кадеты, отчисленные из училищ, будут в обязательном порядке зачисляться в другие образовательные учреждения, соответствующий механизм будет прописан в законопроекте о кадетском образовании, рассказал РИА Новости один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Ранее Хинштейн на заседании профильного комитета сообщил, что подготовил законопроект о регулировании кадетского образования, где также будет прописано право детей полицейских и росгвардейцев на приоритетное поступление в военные вузы.

«В законопроекте, который мы подготовили, прописывается механизм, гарантирующий, что в случае, если ребенок отчисляется, он зачисляется в другое образовательное учреждение», — сказал Хинштейн в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что сегодня из кадетских, суворовских и нахимовских училищ невозможно отчислить "даже самых отпетых хулиганов" без согласия родителей, которые в большинстве случаев такого согласия не дают. По мнению Хинштейна, это неправильно.

«Поэтому мы предлагаем все-таки внести изменения в закон, и все без исключения начальники кадетских, суворовских училищ, все силовые ведомства и министерство просвещения однозначно говорят, что это нужно делать — конечно, при соблюдении конституционного права ребенка на образование», — разъяснил депутат.

Хинштейн подчеркнул необходимость "повышать престиж кадетского образования в РФ". Он отметил, что законопроект будет предполагать возможность приоритетного приема в кадетские учреждения для детей погибших военнослужащих и сотрудников. Им также может быть дано право приоритетного поступления в военные вузы.

Депутат уточнил, что сроки внесения законопроекта в Госдуму пока неизвестны, однако все силовые ведомства, а также министерство просвещения уже дали положительные отзывы на инициативу.

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