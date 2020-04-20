В Госдуме подготовили блок поправок в Гражданский кодекс для урегулирования споров соседей по даче.

Так, предлагается разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку, или осуществлять на своем участке посадки, которые помешают соседям.

Например, собственник сможет требовать, чтобы сосед снес свою постройку, если из-за нее изменился приток света на его земельный участок.

Кроме того, россиянам придется терпеть запахи, дым, копоть, шумы и другие подобные воздействия со стороны соседей.

По словам главы комитета Госдумы по строительству и законодательству Павла Крашенинникова, суть поправок в том, чтобы уравнять права собственников земельных участков.

Он подчеркнул, что Гражданский кодекс фактически обяжет соседей уважать друг друга.

При этом, когда воздействие (шумы, запахи, вибрации и т.д.), исходящие с соседнего участка, будут нарушать нормативы или выходить за принятые пределы, соседи вправе требовать устранения нарушений.

«Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других. Например, собственник обязан… не возводить канализационных сооружений, приводящих к загрязнению соседнего участка», — цитирует Крашенинникова 20 апреля «Российская газета».

Поправками регламентированы даже такие нюансы, как то, кто вправе собирать плоды дерева, упавшие на соседний участок. Согласно им, это сможет делать владелец участка, на чью землю упали плоды.

В феврале сообщалось, что Совфед предложил ввести штрафы за борщевик на дачах. За непринятие мер по борьбе с этим сорняком предлагается установить штраф в 2–3 тыс. рублей для физических лиц, 5–10 тыс. рублей для должностных.