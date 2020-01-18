Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина поддержала идею закрепить поддержку молодых отцов на законодательном уровне. Об этом 18 января сообщает «РИА Новости».

По словам Вторыгиной, всё, что касается мер, направленных на улучшение репродуктивного здоровья отцов, их работоспособности, зарплаты, должно восприниматься исключительно позитивно, так как оба родителя должны рассматриваться государством на равных. Депутат полагает, что если отцы ощутят себя равным с матерями, то они почувствуют ответственность за семью.

Идею о закреплении в российском законодательстве мер по поддержке молодых отцов, в том числе налоговые льготы для работодателей, которые берут их на работу, в интервью радиостанции «Говорит Москва» 18 января озвучил доктор медицинских наук Олег Аполихин.

«Будет у отца хорошее здоровье, будут хорошие здоровые дети. Будет у отца хорошие работа и зарплата, его дети не будут ни в чем нуждаться. Может быть, нам никаких пособий будет не нужно, нам нужно, чтобы у наших семей была достойная работа и достойная зарплата, они сами будут решать свои проблемы», — сказала она.

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость улучшить демографическую ситуацию в стране и предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Новое правило вступает в силу с 1 января 2020 года, то есть будет распространяться на детей, уже родившихся в этом году.

Ранее маткапитал выдавали при рождении второго и следующих детей. Кроме того, материнский капитал будет увеличен на 150 тыс. рублей в этом году. Программа маткапитала будет продлена до 2026 года.