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Значительная часть россиян, вынужденных перейти на дистанционную работу из-за распространения коронавируса, останется работать в таком режиме и дальше. Об этом в ходе онлайн-совещания Госдумы по теме совершенствования трудового законодательства заявил зампредседателя фракции партии «Единая Россия» Андрей Исаев, пишет «Интерфакс».

Он подчеркнул, что такое явление коснется миллионов людей. В связи с этим, по словам депутата, следует внести изменения в нормы трудового законодательства, касающиеся удаленки. Соответствующая статья 49.1 Трудового кодекса не отвечает современным реалиям, уверен Исаев. Он также перечислил основные проблемы работающих дистанционно граждан.

«Если на рабочем месте у работников есть нормированный рабочий день, то здесь зачастую работодатели считают себя вправе в любое время дня и ночи давать работникам соответствующие поручения», — отметил депутат.

Кроме того, требует урегулирования и вопрос об обмене документами между сотрудниками и начальством. По нынешним правилам, «удаленщики» вынуждены каждый раз приезжать в офис, чтобы подписать ту или иную бумагу.

Ранее Исаев пояснил условия снижения зарплат работникам при переходе на «дистанционку». По его словам, это возможно лишь в том случае, если в трудовом договоре прописана разница оплаты труда при работе из офиса и из дома.

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