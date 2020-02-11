В Госдуме завершают разработку законопроекта, регламентирующего отправку на принудительное лечение алкозависимых россиян. Об этом 11 февраля в интервью «Парламентской газете» рассказал автор инициативы, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

«Сразу подчеркну: инициатива, о которой мы говорим, коснется только так называемых злостных алкоголиков, которые в состоянии опьянения отличаются асоциальным поведением и представляют опасность как для себя, так и для окружающих», — приводит слова депутата RT.

Парламентарий уточнил, что речь идет о тех людях, которые, например, издеваются над членами семьи. Говорин отметил, что 70% случаев семейного насилия связаны именно с пьянством.

По словам депутата, если человек совершит правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, судья может направить его на медицинское обследование. Если оно выявит у него алкоголизм, а его асоциальное поведение окажется причинно-следственно обусловлено именно этой болезнью, то суд, помимо наказания за содеянное, сможет обязать обвиняемого пройти необходимое лечение и реабилитацию.

«Лечение может быть как амбулаторным, так и стационарным, и осуществляться в наркологическом диспансере. Уклонение от этого лечения и неисполнение решения суда повлечет дополнительные санкции», — подчеркнул Говорин. Он напомнил, что аналогичные нормы действуют в отношении людей, страдающих наркоманией, отмечает телеканал «360».

Законопроект на эту тему могут внести в Госдуму на рассмотрение уже в весеннюю сессию. Инициативу уже поддержали в профильных министерствах, хотя она требует дополнительных согласований, пишет «Федеральное агентство новостей».

В январе врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с «Известиями» заявил, что принудительное лечение алкоголиков будет малоэффективным. По его словам, люди будут воспринимать это как тюрьму, отсидку, поэтому после выхода их поведение не изменится.