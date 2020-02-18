Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов прокомментировал идею запрета на отключение услуг ЖКХ за долги.

В беседе с ФАН он отметил, что в России действительно существует серьёзная проблема с должниками за услуги ЖКХ, но среди них есть различные категории граждан.

«В целом, задолженность граждан за потребленные ресурсы составляет около 700 млрд рублей. Среди них есть те, кто попал в сложную ситуацию, а также те, кому нужно помогать. При этом есть граждане, которые платят», — пояснил он.

Парламентарий добавил, что в случае запрета существующего способа взыскания долгов, необходимо предложить новый.

Как ранее сообщала газета «Известия», Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.

Видео дня. За что верующие «проклинают» Филиппа Киркорова