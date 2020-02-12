Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал «Известиям» новость о том, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.

«Сенсации в этой новости нет. Люди в принципе не могут халтурным образом пройти техосмотр, а потом ездить. Конечно, такие документы должны быть ликвидированы», — отметил парламентарий в среду, 12 февраля. По его мнению, сложно сказать, почему решено заняться этим вопросом «только сейчас».

Как добавил Лысаков, вопрос носит технический характер и формализует существующие реалии. «Если человек обманным путем прошел техосмотр, его документы недействительны», — резюмировал он.

Ранее в среду сообщалось, что соответствующий проект изменений в правила прохождения ТО разработан Минтрансом России. В случае аннулирования карты инспектор обязан сообщить об этом в страховую компанию и «решить вопрос» о привлечении оператора ТО к ответственности. Действия страховщиков в проекте изменений не прописаны.

Изменения вступят в силу 8 июля текущего года вместе с новым законом о техосмотре.