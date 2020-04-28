У России есть возможность пребывать в состоянии жесткого карантина, но она ограничена, заявил депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя вероятность продления ограничений из-за коронавируса на год.

По его словам, подобное решение привело бы к худшим последствиям, чем сама эпидемия. Депутат подчеркнул, что экономика РФ не готова к годовому карантину.

«Мы методом карантина стараемся предотвратить распространение болезни, но растянуть этот период, как резину, до невозможности, что требуют многие — говорят о том, что целый год мы будем жить или мы будем всё лето в этой ситуации, — это совершенно невозможно», — сказал Затулин в эфире телеканала «Россия 1» 27 апреля.

Парламентарий добавил, что в таком случае жертв борьбы с вирусом станет больше, чем от самой инфекции.

В тот же день зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что соблюдение самоизоляции и сохранение введенных ограничений на майские праздники является единственным действенным методом борьбы с эпидемией.

Он указал, что ограничения снизят число заражений.