В Госдуме оценили поведение политика Владимира Жириновского, который называл людей «крепостными» и «холопами», раздавая им деньги и чебуреки на Красной площади в Москве. По мнению депутата от КПРФ Александр Ющенко, лидер ЛДПР поступил некорректно как с человеческой, так и с политической точки зрения, передает РИА Новости.

«Это просто хамство по отношению к людям», — сказал он.

При том Ющенко отметил, что это его личная точка зрения, а не позиция партии.

Жириновский раздавал деньги на Красной площади 5 января, прогуливаясь на новогодней ярмарке возле ГУМа.

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры.

Происходящее транслировалось в Instagram-аккаунте депутата.

В комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики заявили, что обсудят поведение лидера ЛДПР после новогодних праздников. Как рассказал глава комиссии Отари Аршба, депутаты могут указать коллеге на недопустимость его слов или поступков, предложить извиниться, а также проинформировать СМИ о факте депутатского нарушения. В ЛДПР заявили, что СМИ вырвали эпизод из контекста, а люди были рады встрече с Жириновским.

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