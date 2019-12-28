Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция по киберпреступности дает России дополнительные возможности отстаивать свои интересы на мировом уровне. Об этом в субботу, 28 декабря, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в интервью RT.

16 декабря спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Россия вынесла на рассмотрение Генеральной Ассамблеи резолюцию для выработки новой конвенции по борьбе с киберпреступлениями.

Он подчеркнул, что инициатива не предусматривает введения государственного регулирования интернета и не противопоставляется Будапештской конвенции.

В рамках резолюции предлагается учредить специальный комитет под эгидой ООН, который бы занимался созданием глобальной конвенции по борьбе с киберпреступностью.