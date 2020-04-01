Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что заразиться коронавирусной инфекцией от домашних животных нельзя.

Он отметил, что данный факт подтвержден многочисленными исследованиями.

«По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, нет фактов заражения кошек и собак COVID-19, так же как и подтверждения того, что домашние животные могут распространять этот вирус. Французское медико-санитарное агентство Anses также исключило возможность заражения человека вирусом от домашних животных. Эти данные подтверждаются и отечественными учеными», — написал Бурматов в Instagram в среду, 1 апреля.

Также он отметил, что россияне начали оставлять в ветеринарных клиниках и приютах домашних питомцев, которые якобы больны коронавирусом, либо просить усыпить их. Подобные действия Бурматов назвал глупым и подчеркнул, что коронавирусы кошек и собак не передаются человеку.

«Так что кошек и собак сейчас из приютов самое время, наоборот, разбирать: с ними никакая самоизоляция не страшна, они не дадут вам скучать на карантине, и можно совершенно спокойно гулять в их компании на улице», — подчеркнул он.

30 марта в Российской кинологической федерации дали советы владельцам собак, находящимся на самоизоляции. В первую очередь, считают эксперты, необходимо позаботиться о достаточном запасе корма для собаки. Также хозяевам нужно запастись достаточным количеством средств гигиены.

Для борьбы с распространением инфекции 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позже такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов.

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