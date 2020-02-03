Автор инициативы об ужесточении наказаний за нарушение тишины после 23:00 Ольга Павлова объяснила, почему предлагает увеличить штрафы до 150 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает ИА «Ура.ру».

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов заявила, что штрафы от 5 до 150 тыс. рублей помогут предупредить нарушение тишины в ночное время, поскольку чем выше штраф, тем сильнее чувство ответственности у людей. Павлова отметила, что шум не всегда исходит от недобросовестных соседей, иногда это бывают фирмы, которые арендуют помещения в жилых домах, а для них маленький штраф — ничто. Предположительно, увеличение суммы штрафа за нарушение закона о тишине повлияет и на соседей, и на такие фирмы в многоквартирных жилых домах, отмечает телеканал «360».

Павлова вместе с другими депутатами разработали поправки в Жилищный кодекс и КоАП. Уточняется, что штраф не будет распространяться на плач ребенка, топот или протечку трубы, но наказание последует за звуки, которые производятся специально.

Новые суммы штрафов составят для граждан от 5 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 150 тыс. рублей, уточняет RT.

В эффективности ужесточения штрафов за шум в ночное время усомнился адвокат Тимур Маршани. В эфире НСН он заявил, что штрафы за подобные нарушения — весьма действенная мера, но зафиксировать шум по всем правилам зачастую сложно.

Ранее, 3 февраля, «Известия» писали, что в Госдуме предложили повысить штрафы за нарушение тишины в многоквартирных домах с 23:00 до 7:00. В настоящее время наказания за шум по ночам предусмотрены региональными документами, новая инициатива пропишет правила на федеральном уровне.