Главная причина введения новых правил получения материнского капитала — это снижение возраста рождения первого ребенка. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сказала первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«29 лет — средний возраст первых рождений, а он изменится в сторону уменьшения. И когда еще родители достаточно молоды, появится у них второй ребенок, последующий, и семья может быть многодетной», — уточнила она.

Депутат добавила, что цель внесения поправок в программу — это благополучие семьи. По ее словам, сейчас из-за финансовых трудностей пары заводят детей позже.

Окунева предположила, что выдачу маткапитала в России могут продлить и после 2026 года.

Ранее 11 февраля «Единая Россия» внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале. Он позволят продлить программу до 31 октября 2026 года, ввести сертификат за рождение или усыновление первого ребенка, увеличить размер выплаты за рождение второго и последующих детей. Инициатором изменений был президент Владимир Путин.

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