Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги.

Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект, подготовленный депутатом Алексеем Куринным.

Парламентарий предлагает закрепить в законе случаи запрета отключения в многоквартирных домах за неуплату горячего и холодного водоснабжения, а также отопления. Куринный заявил, что причиной его инициативы стали жалобы граждан, квартиры которых затопило из-за недобросовестных соседей, не плативших за коммунальные услуги.

По мнению экспертов, в России процент граждан, не способных погасить долги ЖКХ, невелик, однако проблема с отключениями стоит остро — в результате действительно страдают и те, кто исправно платит по счетам.

Законопроект поддерживают в профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ, а также во фракциях ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ. «Единая Россия» проблему признает, но считает необходимым внимательно ознакомиться с текстом документа.

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Огонь, батареи: в ГД намерены запретить отключать услуги ЖКХ должникам