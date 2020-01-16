Выплаты учителям за классное руководство могут ввести после принятия поправок в федеральный бюджет. Об этом заявил считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в четверг, 16 января.

«Я думаю, мы здесь вполне можем внести соответствующую поправку в федеральный бюджет. Это бюджетные деньги, которые пока не предусмотрены, но мы должны быть здесь соисполнителями», — цитирует ТАСС слова Никонова с заседания возглавляемого им комитета.

Он добавил, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о социальных льготах для преподавателей, и, возможно, норму о федеральных выплатах за классное руководство внесут в закон об образовании.

В послании Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин заявил, что классным руководителям в школах необходимо с 1 сентября 2020 года ввести доплату в размере не менее 5 тыс. рублей из федерального бюджета. При этом российский лидер пообещал сохранить все действующие региональные выплаты.

В Министерстве просвещения сообщили о готовности к проработке соответствующей программы.