Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал россиянка, как с пользой провести время во время вынужденного карантина из-за коронавируса.

Он отметил, что самоизоляция – мера вынужденная, но необходимая. С начала марта все приезжающие в РФ из-за рубежа обязаны провести 14 дней в карантине.

По словам Менделевича, это время можно провести эффективно. Для начала полезно составить график, чтобы больше успевать и не сбивать режим сна и бодрствования.

Кроме того, важно разнообразить день: заняться спортом, почитать книги с семьей, приготовить еду.

«Также вместе с семьей можно составить генеалогическое древо, привести в порядок квартиру, рассортировать по папкам фотографии с отдыха и прогулок, поделиться впечатлениями и составить план следующих поездок», — цитирует депутата 21 марта «РИА Новости».

Также на карантине можно заняться тем, что «всегда откладывали на потом».

В то же время Менделевич призвал не быть равнодушными к пожилым соседям. Даже не контактируя напрямую, можно узнать не нужна ли им помощь, а затем связаться с компетентными органами.

20 марта музыкант Юрий Лоза рассказал, как интересно провести время на карантине. По его мнению, можно сделать ремонт или «разобрать старое барахло».