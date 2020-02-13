Совет Думы рассмотрит вопрос о продлении срока внесения поправок в Конституцию России 17 февраля. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«17 февраля Совет Думы рассмотрит вопрос о продлении срока подачи поправок ко второму чтению проекта закона о внесении изменений к Конституции», — приводит его слова «Интерфакс».

Володин отметил, что поступает достаточно большое количество проектов поправок и дополнительное время позволит более качественно их проработать. В настоящее время срок подачи поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию заканчивается 14 февраля.

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, которая состоялась в четверг, президент России Владимир Путин предложил продлить срок внесения поправок в Основной закон страны. Также на этой встрече президент отметил важность участия людей в принятии поправок и подчеркнул, что они будут приняты, только если за них проголосуют граждане.

Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Он внес проект закона о поправках в Госдуму 20 января. Президент также создал рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Она совместно с ЦИК разрабатывает формат голосования.

За каждую из инициатив россиянам предлагают проголосовать.