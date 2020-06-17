США и Франция провели в среду раунд стратегического диалога в виртуальном режиме и обсудили борьбу с коронавирусом, НАТО, трансатлантическое сотрудничество и другие вопросы, говорится в сообщении госдепартамента.

«В обсуждении участвовали генеральный директор по вопросам политики и безопасности Филипп Эррера и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл. Франция и Соединенные Штаты обсудили НАТО, трансатлантическое сотрудничество и европейскую безопасность, Китай, а также региональные вопросы на Ближнем Востоке и Африке, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом в Сахеле», — сказано в документе.

Также стороны обсудили борьбу с пандемией коронавируса, добавили в госдепе.