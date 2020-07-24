США считают неудачными предложения России и Китая о заключении договора о контроле над вооружениями в космосе, заявил в пятницу журналистам помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«Российские и китайские дипломаты были весьма изобретательны в плане выдвижения неудачных идей о контроле над вооружениями в космосе… Проблема некоторых вещей, которые продвигали Москва и Пекин по этой теме, это попытки подхода к космосу в традиционной позиции контроля над вооружениями: определить космическое оружие и запретить его», — сказал он в ходе телефонного брифинга.

По его словам, практически невозможно дать определение тому, что такое «оружие в космосе».

«И даже если это получится, то почти невозможно проверить, соблюдают ли все это правило, если оно будет принято», — добавил дипломат.

Второй проблемой таких предложений Форд назвал отсутствие в них темы размещения на земле оружия, которое может достигать космоса и быть использованным там. Это Форд назвал «признаком несерьезности» подхода у обсуждению вопроса.