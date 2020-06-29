Взрыв произошел в городском театре Хельсинки, пострадал один человек, погибших нет, сообщает полиция финской столицы.

«Полиция в Городском театре Хельсинки. На территории есть несколько полицейских, спасательные службы и подразделения скорой помощи. По предварительным данным, на площадке произошел взрыв. По имеющейся информации, один человек пострадал. Причина взрыва в настоящее время выясняется», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

По информации газеты Helsingin sanomat, взрыв произошел в технических помещениях театра, где проводится ремонт, пострадал один из сотрудников компании-подрядчика.

В настоящее время никаких репетиций или представлений в театре не проходит ввиду летних каникул.