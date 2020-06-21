Девять человек пострадали в ходе стрельбы в американском городе Сиракьюс, расположенном в центральной части штата Нью-Йорк, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу местной полиции Кентона Бакнера.

Отмечается, что в ночь с субботы на воскресенье в полицию поступила жалоба в связи с кражей транспортного средства в Сиракьюсе. Приехав по вызову, правоохранители обнаружили массовое скопление людей. Некоторые участники сообщили полицейским о стрельбе, однако, как заявил Бакнер, его коллеги не услышали выстрелов.

Впоследствии полиция обнаружила на месте происшествия девять человек с огнестрельными ранениями. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, ранения еще восьми человек не являются опасными для жизни, сообщает телеканал. Отмечается, что пострадавшим от 17 до 53 лет.

В данный момент проводится расследование инцидента. Как сообщил Бакнер, у полиции пока нет информации о возможных подозреваемых. Причина, по которой в Сиракьюсе образовалось массовое скопление людей, пока не установлена. Мэр города Бен Уолш заявил, что ему неизвестно о санкционировании данного мероприятия, и обстоятельства будут выясняться.