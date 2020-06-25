Город Ямато стал первым в Японии муниципалитетом, в котором запретили использование смартфонов во время ходьбы по улицам, согласно принятому там в четверг закону, передает агентство Киодо.

Закон, который вступит в силу с 1 июля, носит рекомендательный характер и не предусматривает никаких штрафов для тех, кто его не выполняет. Законодатели Ямато надеются, что жители города сами осознают, что смартфоны нельзя использовать во время ходьбы, поскольку это опасно. Согласно закону, они должны остановиться там, где не создадут препятствия для других участников дорожного движения.

В январе, как отмечает Киодо, власти города провели исследование, установив, что из шести тысяч прохожих 12% использовали смартфоны при ходьбе.

Японские ученые выяснили, что если человек посылает сообщение со своего смартфона, угол его обзора сокращается до одной трети, и при движении он может столкнуться с другими пешеходами или транспортными средствами.