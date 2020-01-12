Экс-президент СССР Михаил Горбачев опроверг информацию СМИ о том, что он якобы призывает отменить длинные выходные в России, политик полагает, что этот вопрос должны решать общество и Госдума, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

Как написало ранее издание Ура.ру, Горбачев высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку "народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои".

Палажченко заявил, что говорил с Горбачевым, и тот сообщил, что не давал комментариев этому изданию и не высказывался по этому поводу.

«Я с агентством Ура.ру не говорил и по этому вопросу не высказывался. Этот вопрос должно решить общество и Государственная дума», — привёл слова Горбачева руководитель пресс-службы фонда.

РИА Новости пока не располагает комментарием Ура.ру.

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