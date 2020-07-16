Компания Google объяснила отсутствие Палестины на своих картах стремлением объективного отображения спорных областей с использованием пунктирной серой линии границы.

Ранее в четверг сообщалось, что на картах Google не отображается Палестина.

Скриншот сервиса Google Maps

«Наш подход к изображению территорий на картах не поменялся. Google использует информацию ряда картографических организаций и источников при принятии решений о том, как изобразить спорные границы. Мы сохраняем нейтралитет в отношении геополитических споров и прилагаем все усилия для объективного отображения спорных областей на наших картах с использованием пунктирной серой линии границы», — сказали Mpravda.com в пресс-службе Google.