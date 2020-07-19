Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в этом специальном административном районе КНР, сообщило гонконгское издание South China Morning Post.

По данным издания, прирост заразившихся коронавирусом в Гонконге за последние сутки составил 108, что стало рекордным показателем.

Лэм сообщила, что ношение масок станет обязательным во всех закрытых общественных местах, таких как торговые центры. Кроме того, 180 тысяч госслужащих будут с понедельника переведены на удаленный режим работы.

Глава администрации Гонконга также объявила, что недалеко от гонконгского тематического парка развлечений Disneyland будет построено еще около 2 тысяч карантинных объектов, а выставочный комплекс AsiaWorld-Expo будет использоваться для размещения пациентов с COVID-19 в стабильном состоянии, а также пожилых людей — в случае вспышек коронавируса в домах престарелых.

На сегодняшний день количество случаев заражения коронавирусом в Гонконге превысило 1,8 тысяч, скончались 12 заболевших.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.