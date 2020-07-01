Полиция Гонконга задержала первого человека за нарушение закона о национальной безопасности, им оказался мужчина с флагом о независимости этого специального административного района Китая.

#BREAKING: A man was arrested for holding a #HKIndependence flag in #CausewayBay, Hong Kong, violating the #NationalSecurityLaw. This is the first arrest made since the law has come into force. pic.twitter.com/C0ezm3SGDm — Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) July 1, 2020

Подчеркивается, что это первое задержание после того, как закон о национальной безопасности вступил в силу.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.