Семь человек погибли, еще трое пострадали в результате ДТП на северном побережье Гондураса, сообщает местное издание Prensa.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье в муниципалитете Ла-Сейба, департамент Атлантида. Как сообщило Национальное управление по вопросам дорожного движения и транспорта, пикап с пассажирами ударился о столб, в результате чего водитель потерял управление транспортным средством.

Пассажиры, предположительно, возвращались с вечеринки.

На место ДТП прибыли пожарные и сотрудники полиции. Пострадавшие были доставлены в больницу, сообщает издание. Один пассажир, предположительно, пропал без вести.